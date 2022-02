Irresistível: coxinha de frango

Recheio

1- Em uma panela de pressão, coloque 1 litro e meio de água, os tabletes de caldo de galinha, o peito de frango, as batatas e as cenouras e leve ao fogo, mexendo até os tabletes se desmancharem;

2- Tampe e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos em fogo baixo, após ferver. Espere sair toda pressão;

3- Esprema as batatas e as cenouras ainda quentes e reserve-as. Reserve também o caldo do cozimento. Desfie o frango e reserve;

4- Em uma panela, aqueça 1 colher (sopa) do óleo e doure levemente a cebola;

5- Junte o frango reservado, o tempero, os tomates, as azeitonas e a salsa e deixe refogar bem, mexendo sempre, até ficar bem sequinho. Reserve;

Massa

6- Em uma panela grande, coloque o caldo do cozimento do frango reservado, junte a manteiga e o óleo restante e deixe levantar fervura;

7- Polvilhe a farinha de trigo mexendo sempre, até obter uma massa homogênea;

8- Cozinhe por mais cerca de 5 minutos, mexendo fortemente;

9- Acrescente a batata e a cenoura espremidas e misture bem;

10- Despeje sobre uma superfície untada com óleo e sove a massa delicadamente até esfriar;

Montagem

11- Abra pequenas porções da massa na palma da mão e recheie;

12- Modele como coxinhas, passe-as pela farinha de rosca, pelos ovos batidos e novamente pela farinha de rosca;

13- Frite-as aos poucos em óleo quente até dourarem e escorra-as em papel-toalha.