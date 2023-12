Creme de avelã e cacau com bebida de arroz

1 - Toste as avelãs em uma frigideira antiaderente por 3 a 4 minutos (atenção para não queimar!).

2 - Retire do fogo, coloque sobre um pano limpo e esfregue delicadamente para soltar a pele.

3 - Leve ao copo do processador ou mixer e triture até virar pó. Continue batendo até obter uma pasta.

4 - Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas.

5 - Junte o chocolate derretido e a bebida vegetal no copo do processador com a pasta de avelãs e vá batendo até formar um creme aveludado.

6 - Transfira para um pote com tampa e mantenha na geladeira.

