Crème brûlée delicioso

* pode usar qualquer tipo de creme de leite, mas lembre-se que quanto mais gordura, melhor o resultado final. Se for usar natas, que são mais grossas, faça uma proporção de 70% de natas e 30% de leite

1 - Misture as gemas com o açúcar e as sementes da fava de baunilha em uma tigela média.

2 - Acrescente o creme de leite fresco.

3 - Distribua a mistura em ramequins de porcelana ou outro material próprio para forno e asse em banho maria a 160°C por cerca de 40 minutos.

