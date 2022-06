Crepe de Nutella é bem fácil e delicioso!

1 - Em uma tigela, misture, com um fouet (batedor), o ovo, a essência de baunilha, a manteiga e o leite. Junte a farinha de trigo, o açúcar e mexa até ficar bem homogêneo.

2 - Com uma concha, distribua a massa na frigideira untada com manteiga e deixe até dourar os dois lados. Repita o processo até acabar a massa. Recheie com nutella a gosto.

