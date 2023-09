Croquete de banana da terra com ensopado de carneiro

Massa

1 - Leve as bananas para assar com casca em uma assadeira média por 30 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Bata-as no mixer ou liquidificador com 30 ml de água.

2 - Em uma panela média, misture as bananas com o amido dissolvido em um pouco de água. Ligue o fogo e, quando começar a deixar rastros no fundo da panela, está no ponto. Tire da panela e deixe esfriar por cerca de 3 horas.

Recheio

3 - Misture os temperos com uma colher de azeite e deixe descansar.

4 - Sele a carne na panela de pressão (ou a refogue cogumelos em uma panela comum) com um fio de azeite. Acrescente a cebola e o alho.

5 - Junte o conhaque para flambar e coloque os temperos e o extrato. Misture e adicione a água quente e o sal. Cozinhe até que a carne fique solta o suficiente para desfiar. Reserve um pouco do caldo para umedecer o recheio.

Montagem

6 - Divida a massa em várias bolas, conforme o o tamanho desejado.

7 - Abra cada uma, recheie e faça o boleio com as mãos untadas de azeite.

8 - Passe no ovo e na farinha panko e frite em óleo quente em uma panela média por imersão a 160°C até ficar dourado.

Dica

Para o chef, o pulo do gato da receita é cozinhar a carne primeiro. “Deixe descansando no caldo até a hora de enrolar os bolinhos, para que o recheio pegue mais o tempero e levando mais sabor para o croquete”. Além disso, conforme o chef, é importante respeitar o tempo de descanso da massa.

A lista de temperos é longa, o que garante sabor acentuado, característico da culinária árabe. Mas para quem quiser simplificar, pode apostar nos temperos favoritos. Para preservar o sabor, a dica é não abrir mão do alho e do gengibre, além do cominho.

