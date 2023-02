Croquete de caranguejo no estilo japonês (Korokke)

1 - Primeiro, prepare a carne de caranguejo. Desmanche-a com os dedos. Se você usar caranguejo em lata, escorra o líquido em um escorredor antes de usá-lo. Depois, corte a carne em pedaços menores com uma tesoura de cozinha;

2 - Para o recheio do croquete, aqueça uma frigideira e derreta a manteiga sem sal. Quando a manteiga estiver derretida, adicione as cebolas picadas e refogue-as até ficarem transparentes;

3 - Adicione os cogumelos picados e cozinhe por aproximadamente 2 minutos até o líquido se reduzir, então abaixe o fogo e adicione a farinha de trigo para pão (A farinha para pão irá fazer o recheio ficar mais espesso do que a farinha para bolo, o que é o adequado para o croquete cremoso. Se você preferir uma textura mais sedosa e mais leve, use a farinha de trigo para bolo ou a farinha de trigo comum).

4 - Refogue até a farinha estar completamente cozida. Cozinhando completamente, o cheiro de farinha irá desaparecer e ficará um cheiro apetitoso. Desligue o fogo e adicione o leite todo de uma vez. Misture bem para que o creme fique uniforme;

5 - Ligue o fogo e mexa lentamente. Então, adicione a carne de caranguejo, sal e pimenta branca. No fogo médio-alto, continue a mexer até que a textura do creme fique espesso;

6 - Quando a textura do creme atingir a consistência espessa como mostrado, transfira-o para uma forma untada com óleo vegetal para ficar mais fácil de remover o recheio depois. Espalhe uniformemente o recheio e cubra com um papel filme;

7 - Coloque a forma em um recipiente com gelo e coloque saquinhos de gelo em cima do recheio o mais rápido possível. Então, leve a forma para geladeira. Depois de resfriado, divida-o em seis porções iguais.

8 - Unte as mãos com óleo vegetal e pegue uma porção do recheio. Faça uma bolinha e remova o ar que está dentro do recheio. Se ficar ar, ele irá estourar no óleo quente (o calor das suas mãos faz com que o recheio fique pegajoso, então é bom usar luvas para ficar mais fácil o manuseio do recheio);

9 - Empane as bolinhas na farinha de trigo e depois passe no ovo batido. Empane finalmente as bolinhas com bastante farinha de rosca (Panko) e coloque-as em uma forma;

10 - Aqueça o óleo em 175 graus Celsius e frite o croquete em imersão (Coloque apenas 3 croquetes de uma só vez. Se você colocar muitos croquetes de uma só vez, a temperatura do óleo irá diminuir e o croquete não irá fritar da maneira adequada);

11 - Frite-os em imersão no total de 2 a 3 minutos até estiverem deliciosamente dourados. Então remova e escorra o excesso de óleo e coloque em uma grade para esfriar;

12 - Sirva acompanhados por tomates frescos, alface e outros vegetais de sua escolha.