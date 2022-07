Crumble de maçã bem delicioso!

Massa

1 - Em uma tigela, misture a farinha e o sal. Incorpore a manteiga (gelada) com uma espátula, até ficar quase imperceptível.

2 - Com a palma da mão, solte a massa aos poucos até obter uma textura de areia. Coloque o açúcar e as gemas levemente batidas até ficar homogêneo. Transfira para uma mesa limpa e amasse. Cubra com um filme plástico, leve à geladeira por uma hora.

3 - Unte uma forma média com manteiga e farinha e cubra com a massa. Leve novamente à geladeira.

Recheio

4 - Corte as maçãs em cubos, coloque em uma panela média e leve ao fogo com os demais ingredientes, menos o amido. Mexa bem. Assim que começar a soltar o suco, junte o amido dissolvido em um pouco de água. Quando encorpar, desligue o fogo e deixe esfriar. Quando atingir temperatura ambiente, coloque o recheio na forma e leve à geladeira.

Farofa

5 - Misture levemente todos os ingredientes na batedeira até ficar com uma textura arenosa. Cuidado para não bater muito e os ingredientes grudarem.

Montagem

6 - Cubra a torta com a farofa. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC, por cerca de 50 minutos ou até a massa ficar douradinha.

Dicas

Você pode preparar em porções individuais.

Sirva quente com uma colher de nata. Você pode acompanhar com chá gelado cítrico.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Crumble de frutas vermelhas fit para não sair da dieta

Crumble de maçã com calda de iogurte é opção fácil de fazer

Crumble de morango é fácil e fica pronto em 20 minutos