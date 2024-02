Crumble de tomate, uma deliciosa torta com massa crocante

Recheio

1 - Em uma tigela grande, misture o tomate com o açúcar, o vinagre balsâmico, o suco de limão, a canela em pau e as raspas de limão. Cubra com filme plástico e reserve por 30 minutos em temperatura ambiente.

2 - Transfira para uma panela grande e leve ao fogo alto, misturando delicadamente para não desmanchar o tomate por 10 minutos, ou até obter uma mistura levemente espessa e brilhante. Retire do fogo e reserve.

Cobertura

3 - Em uma tigela média, misture a farinha, o açúcar e a manteiga gelada. Com a ponta dos dedos, faça uma farofa úmida. Adicione a castanha e as nozes.

Montagem

4 - Em um refratário médio untado com manteiga, distribua o tomate e a cobertura. Leve ao forno médio (180 graus), pré-aquecido, por 20 minutos, ou até a farofa dourar ligeiramente.

5 - Tire do forno e sirva quente ou morno. Se quiser, sirva acompanhado de sorvete de creme.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade por porção

Valor energético - 960 kcal

Carboidratos - 181,2 g

Proteínas - 9,2 g

Gorduras totais - 25,7 g

Colesterol - 35,7 mg

Sódio - 6,2 mg

Fibras - 4,7 g

