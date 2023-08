Cupcake de chocolate com merengue italiano

Massa

1 - Em uma panela média, coloque o café e uma parte do açúcar mascavo. Leve ao fogo só até derreter o açúcar.

2 - Na batedeira, bata todos os ingredientes secos com a manteiga até virar uma farofinha. Entre com os ingredientes líquidos e bata até massa ficar homogênea.

3 - Transfira a massa para formas de cupcake e leve para assar a 180 graus por cerca de 17 minutos.

4 - Deixe esfriar e recheie como preferir.

Merengue italiano

5 - Coloque em uma panela média o açúcar e a água. Misture antes de ligar o fogo e aqueça até chegar à temperatura de 112 graus.

6 - Na bateira, bata as claras em neve, e adicione a calda aos poucos na borda da tigela da batedeira com ela batendo. Adicione a pasta de baunilha e bata até ficar no ponto de merengue.

7 - Coloque em um saco de confeitar e decore como preferir.

Ganache

8 - Basta derreter o chocolate no micro-ondas e misture com o creme de leite até ficar homogêneo.

9 - Use um saco de confeitar e coloque a ganache por cima do merengue.

Rende 20 cupcakes

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Que tal fazer um irresistível cupcake de café?

Cupcake de banana e aveia é delicioso e tem o gosto inconfundível do café

Comemore o Dia das Crianças com um festival de cupcakes; veja receitas