Cuscuz na frigideira com presunto e queijo

1 - Em uma tigela média, misture a farinha de milho e a água. Aguarde 3 minutos até hidratar completamente. Junte o tempero e o sal. Misture e reserve.

2 - Em uma frigideira pequena antiaderente, despeje o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Coloque parte da couve e refogue por 1 minuto, ou até o talo ficar macio. Distribua 2 fatias da muçarela lado a lado, cobrindo o fundo da panela.

3 - Disponha parte do cuscuz hidratado, pressionando com a espátula contra a frigideira, e deixe por 2 minutos.

4 - Coloque 1 fatia do presunto e parte do tomate, e feche o cuscuz. Repita com os ingredientes restantes e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer um delicioso cuscuz marroquino

Cuscuz paulista, receita super fácil e prática

Você precisa provar o Cuscuz Paulicéia com presunto