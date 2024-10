Drink Moscow mule: prepare a receita original e a releitura

Receita original

Acrescente gelo na caneca de cobre e deixe por um tempo. Retire a água formada pelo gelo. Coloque a vodka, o limão e complete com a ginger beer. Dê uma leve mexida com uma colher e sirva.

Releitura do Moscow mule com espuma (como é servido nos bares)

Coloque o gelo na coqueteleira, acrescente as bebidas e o limão. Feche e misture até a coqueteleira ficar bem gelada.

Adicione bastante gelo na caneca de cobre, coe o conteúdo da coqueteleira direto na caneca. Complete com a Sprite e finalize com a espuma pronta de gengibre. Finalize com um twiste (pedaço de casca torcida) de limão.

Xarope de gengibre

Descasque o gengibre, corte em fatias finas e aqueça-o com a água fervente e com açúcar. Após a extração dos ingredientes, variando a intensidade conforme o tempo de descanso, peneire e coloque em um recipiente de vidro apropriado.

Espuma de gengibre

Bata o preparado de chantilly e xarope de gengibre na batedeira por cerca de 3 minutos, ou até chegar no ponto que não fique chantilly, mas que também não é líquido. Jogue o gengibre ralado, a casca de limão e bata mais 30 segundos.

