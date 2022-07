Drink tropical com frutas delicioso para o happy hour!

1 - Distribua as pastas de frutas em formas de gelo e leve ao congelador.

2 - Pique as frutas e reserve.

3 - No copo de sua preferência, disponha as frutas e os cubos de pasta de frutas congelados. Misture a água de coco ou tônica com a tequila e complete os copos.

4 - Se quiser, inclua cubos de gelo para aumentar a refrescância do drink.

