Empadão de frango cremoso delicioso!

Massa

1 - Em um recipiente, adicione a farinha, o sal, a margarina e misture com a ponta dos dedos até obter uma farofa grossa.

2 - Acrescente o ovo e misture até incorporar. Coloque a água aos poucos e sove delicadamente até ter uma massa homogênea. Embrulhe em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos.

3 - Com um rolo, abra ⅔ da massa e cubra o fundo e laterais de uma forma de 21cm de diâmetro com fundo removível. Faça furos um garfo por toda a massa e leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por 15 minutos. Retire e reserve.

Recheio

4 - Em uma panela média em fogo médio, derreta a margarina e coloque o peito de frango desfiado. Refogue até dourar.

5 - Doure a cebola até ficar translúcida. Coloque o alho e deixe fritar até começar a liberar aroma. Coloque a farinha e misture bem.

6 - Acrescente o extrato de tomate, as azeitonas, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e o caldo de frango. Misture bem e cozinhe em fogo mínimo até o caldo começar a engrossar. Desligue, junte a salsinha e espere esfriar completamente.

Montagem

7 - Distribua o recheio na forma com a massa pré-assada.

8 - Abra o ⅓ da massa reservada com o rolo, cubra o empadão e aperte bem as laterais. Corte o excesso de massa, faça um corte em X no centro, pincele toda a superfície da massa com a gema batida misturada com a água e leve ao forno por aproximadamente 40 minutos. Tire do forno, espere amornar, desenforme e sirva.

