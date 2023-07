Empadão goiano caseiro de frango delicioso

Recheio

1 - Leve ao fogo médio uma frigideira média com o azeite, e doure a cebola. Quando estiver transparente, junte os tomates e o caldo. Misture e cozinhe até o tomate murchar.

2 - Adicione o frango e o cheiro verde. Mexa e deixe fritar ligeiramente. Desligue o fogo, acrescente o requeijão e o creme de leite, misture e tempere a gosto com sal e pimenta. Deixe esfriar.

Massa

3 - Em uma tigela grande, misture todos os ingredientes (só guarde uma das gemas para pincelar a massa no final) com as mãos, por alguns minutos, até desgrudar. Se demorar um pouco para desgrudar, coloque mais um pouco de farinha.

4 - Forme uma bola com a massa e divida em duas partes - uma delas deve corresponder a 1/3 da quantidade inicial.

5 - Abra a parte maior com um rolo, corte em círculos e forre uma forma média com ela, deixando um pouco de massa sobrando para finalizar.

6 - Abra a bola de massa menor para fazer a cobertura.

7 - Quando o recheio estiver frio, misture a muçarela ralada.

8 - Recheie a empadas e tampe, fechando bem as beiradas com a massa. Pincele com a gema reservada (pode polvilhar um pouco de queijo e orégano).

9 - Leve para assar no forno pré-aquecido a 200ºC até dourar.

