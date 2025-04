Empanada de sardinha fácil e saborosa

Massa

1 - Coloque a água e a banha em uma panela média e deixe ferver.

2 - Em tigela, coloque a farinha e o sal, escaldando com a água quente.

3 - Misture com uma colher até que seja possível tocar a massa com as mãos.

4 - Sove até que fique homogênea - não é preciso fazer isso por muito tempo.

5 - Embale em plástico-filme e leve ao freezer por 20 minutos ou à geladeira por 12h.

Recheio

6 - Retire a pele da sardinha e corte em cubos pequenos.

7 - Em uma panela, coloque um pouco de azeite e refogue a cebola.

8 - Quando estiver começando a dourar, coloque a sardinha, o sal e a pimenta. Cozinhe por alguns minutos.

9 - Retire do fogo e, com um garfo, amasse bem.

10 - Misture o milho, ervilha, tomate, pimentões e o molho de tomate com o peixe e reserve.

11 - Abra a massa gelada em pequenos círculos, coloque o recheio e feche as empanadas.

12 - Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva.

