Escondidinho de carne louca fácil e gostoso

1 - Em uma tigela grande, amasse as batatas, acrescente o creme de leite e tempere a gosto com sal e pimenta.

2 - Em outro recipiente grande, misture a carne, o pimentão, o tomate, a cebola, a salsinha, o azeite e o vinagre, além de sal e pimenta.

3 - Transfira a carne para uma travessa média untada com azeite, cubra com uma camada de fatias de muçarela, uma camada de batata e finalize com queijo ralado. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até gratinar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Escondidinho de frango com creme de milho

Escondidinho de carne seca com bacon

Seleção de escondidinhos: 14 receitas para preparar um rodízio e se deliciar!