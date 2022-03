Escondidinho de peixe para inovar no almoço

1- Refogue a cebola no azeite de oliva até murchar. Junte os filés de pescada e vá mexendo até começar a desmanchar. Junte o tomate picado, tempere com o sal e deixe cozinhar por mais 3 minutos. Reserve;

2- Faça o molho branco: coloque em uma panela o azeite de oliva e a farinha de trigo e vá mexendo até começar a dourar. Deixe amornar e vá adicionando o leite aos poucos e mexendo vigorosamente até engrossar;

3- Tempere com o sal e a noz moscada. Retire e misture com o refogado de peixe. Coloque em um refratário médio untado com azeite;

4- Misture a batata amassada com a maionese. Cubra o peixe e salpique o queijo parmesão ralado. Leve ao forno médio (℃), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até dourar. Sirva.