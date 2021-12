Escondidinho simples de berinjela e carne moída

1. Em uma panela média, coloque a batata espremida, o creme de leite, a margarina, metade do tempero e do sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 2 minutos, ou até obter um purê homogêneo e cremoso. Retire do fogo e reserve.

2. Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer, junte a berinjela, o tempero e o sal restantes, e cozinhe por 5 minutos, ou até o líquido formado secar. Acrescente a carne, misture e retire do fogo.

3. Em um refratário pequeno (16 x 26 cm), disponha metade do purê e alise com as costas de uma colher umedecida. Espalhe o recheio e o restante do purê. Salpique o queijo ralado e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 10 minutos, ou até o queijo dourar. Retire do forno e sirva em seguida