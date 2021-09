Espetinho de frango com gengibre pode ser feito na frigideira

Corte a carne em cubos para espeto, aproximadamente 3x3cm. Tempere com metade do shoyu, mostarda, alho e metade do gengibre ralado. Deixe marinar por 5 minutos.

Use 2 espetos de madeira e monte os espetinhos de frango.

Grelhe em uma frigideira de fundo grosso ou na brasa até dourar dos 2 lados.

Em uma panela, refogue a outra metade do gengibre com azeite, junte o conhaque e deixe-o evaporar.

Acrescente o restante do shoyu, dilua o amido com um pouco de água e finalize o molho.

Arrume os espetinhos. Sirva com o molho quente.