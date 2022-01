Essa torta de legumes com batata palha vai te deixar com água na boca

1- Corte a berinjela em rodelas e depois em 4 partes;

2- Deixe de molho por 20 com água e sal. Em seguida, escorra a água;

3- Coloque a berinjela na assadeira e despeje 3 colheres de azeite sobre elas. Leve para assar em fogo médio por 30 minutos;

4- Corte a abobrinha em rodelas e depois em 4 partes. Reserve;

5- Corte o pimentão em cubos. Reserve;

6- Corte os tomatinhos cereja na metade e reserve;

7- Descasque a cebola e corte em 4 partes. Reserve;

8- Descasque o alho e reserve;

9- Após 20 minutos, retire a assadeira com a berinjela e acrescente os demais legumes. Acrescente mais azeite e leve de volta para assar por 30 minutos;

10- Retire do forno e deixe esfriar um pouco;

11- Cubra uma assadeira de torta com a massa folhada descongelada;

12- Adicione os legumes, tempere com sal, pimenta do reino e acrescente as ervas. Feche apenas as bordas da torta, deixando a parte central da torta descoberta;

13- Pincele a massa folhada com a gema;

14- Polvilhe com batata palha;

15- Leve a torta para assar por 20 minutos ou até a massa ficar dourada.