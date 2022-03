1- Inicie cozinhando as batatas, em seguida passe-as no espremedor. Em outro recipiente misture o ovo, as colheres de amido e sal à gosto, misture com a batata. Mexa bem;

2- Acrescente o queijo ralado parmesão e o tempero verde que desejar;

3- Enrole os bolinhos e frite em óleo quente.