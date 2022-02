Esse brigadeirão com calda de chocolate é tudo de bom

1- Comece colocando uma assadeira um pouco maior do que a forma que vai ser usada para a receita com água no forno para aquecer enquanto prepara a receita;

2- Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó e os ovos por cerca de 5 minutos;

3- Despeje em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) untada com manteiga. Coloque a forma dentro da assadeira que está no forno, com cuidado para não se queimar. Asse em forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 1 hora ou até ficar firme;

Calda

4- Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até espessar. Reserve;

Montagem

5- Retire o doce do forno e espere amornar. Desenforme, cubra com a calda e enfeite com o granulado;

6- Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em fatias.