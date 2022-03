Esses biscoitos de gengibre vão te surpreender

1- Em uma tigela, misture a margarina, o açúcar, a gema, as raspas de limão, o sal, a noz-moscada, o gengibre moído e a farinha de trigo até formar uma massa homogênea e macia. Embrulhe em saco plástico e leve à geladeira por 20 minutos;

2- Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C);

3- Abra a massa com 0,5cm de espessura com auxílio de um rolo e corte biscoitos com cortadores de sua preferência;

4- Arrume os biscoitos em assadeiras, deixando espaço entre eles. Leve ao forno por 15 minutos ou até que a base esteja dourada. Retire e deixe esfriar.

Dica

- O rendimento pode variar conforme tamanho dos cortadores utilizados.