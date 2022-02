Faça pimentão recheado com linguiça para o jantar

1- Lave bem os pimentões e abra-os, deixando uma tampa. Retire as sementes cuidando para não parti-los;

2- Tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Reserve;

3- Frite a linguiça em cubinhos. Reserve;

4- Em uma vasilha, misture o requeijão, a cebola, o alho, o chimichurri e as ervas;

5- Recheie os pimentões com essa mistura e feche com as tampas;

6- Salpique por cima dos pimentões um pouco mais de chimichurri;

7- Leve ao forno preaquecido a 180 graus por 15 minutos.