Falafel prático na airfryer

1 - Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico, seque com papel-toalha e amasse com um garfo até obter uma mistura que fique com pedaços rústicos de grão-de-bico.

2 - Misture o caldo, a salsa, a cebola, o suco de limão, o óleo e a farinha.

3 - Com as mãos, molde 20 bolinhos e achate-os, formando mini hambúrgueres. Acomode-os, aos poucos, na cesta da air fryer e leve a 180 graus, pré-aquecida, por 15 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourarem. Retire e sirva acompanhado da alface e do tomate regados com o azeite.

Dica

Use o caldo de cozimento do grão-de-bico para o preparo de sopa, purês e tortas.

