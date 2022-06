Farofa de aveia em flocos e mix de farinhas com banana-da-terra

1 - Descasque e corte as bananas. Grelhe-as em frigideira com ghee.

2 - Refogue a cebola e o alho. Reserve.

3 - Junte as farinhas com um fio de azeite, as sementes e frite até começar a dourar.

Acerte o sal e a pimenta, e mexa bem.

4 - Misture tudo e finalize com salsa.

