Farofa Natalina fica pronta em 15 minutos!

1 - Em uma panela média, aqueça a manteiga ou margarina e doure a cebola levemente, misturando de vez em quando.

2 - Desligue o fogo e junte as passas, as nozes, as maçãs, as azeitonas e a salsa. Mexa bem.

3 - Coloque a farofa aos poucos, mexendo sempre. Transfira para um refratário médio e sirva.

