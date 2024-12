Filé de frango em crosta com molho de mostarda

1 - Em uma tigela média, coloque o frango, o sal, a pimenta, o alho e misture bem.

2 - Para empanar, passe os filés na farinha de trigo, no ovo batido e finalize com a farinha panko misturada com salsa e alecrim.

3 - Leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos ou até que doure.

4 - Em uma panela média, derreta a margarina em fogo médio.

5 - Coloque a cebola e misture até murchar.

6 - Adicione o creme de leite, a mostarda, o sal, a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva.

