Filé de merluza empanado crocante e suculento

1 - Tempere a merluza com sal, pimenta e vinagre, misturando bem para pegar o sabor da marinada. Deixe descansar por 15 minutos.

2 - Junte em um recipiente médio o fubá e a farinha. Passe os filés nesta mistura para empanar, cobrindo bem.

3 - Em uma frigideira, aqueça bem o óleo e deixe o peixe fritar em fogo médio até dourar.

4 - Retire do fogo com uma escumadeira e deixe escorrer em um recipiente com papel-toalha.

Dica

A merluza é um peixe de carne branca e macia, com sabor suave, mas marcante. Recomendada para consumo em dietas pelo teor de proteínas, vitaminas e minerais.

