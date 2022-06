Fish and chips: crocante, macia e bem suculento

1 - Pré-aqueça o forno a 200°C.

2 - Distribua as batatas em uma assadeira, salpique com o sal e a pimenta, ervas a gosto, e regue com o azeite. Asse por 40 minutos, ou até que as batatas estejam cozidas e douradas.

3 - Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o amido de milho, metade do sal e da pimenta.

4 - Passe os filés já temperados com o limão, sal e pimenta restantes por essa mistura e reserve.

5 - Junte a cerveja, aos poucos, à mistura de farinha e amido, e mexa até ficar homogêneo.

6 - Mergulhe o peixe na massa e, em uma frigideira grande, frite-os um por vez, em imersão em óleo quente, por cerca de três minutos de cada lado, ou até dourarem. Escorra em papel-toalha e reserve aquecido.

7 - Sirva com molho de pimenta cremosa.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Gastronomia britânica: você sabe o que é fish n’ chips?

Chips de abobrinha com parmesão simples e fácil de preparar

Receita de chips de parmesão, delicioso petisco