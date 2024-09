Geladinho gourmet, chup chup, sacolé, din din, juju: 18 receitas para fazer já!

1. Chocolate

No liquidificador, bata o leite, o leite condensado e o creme de leite.

Junte o chocolate peneirado e a liga e bata por cerca de 3 minutos até misturar bem.

Coloque 1 colher de sopa de granulado ou chocolate picado em cada saquinho próprio para geladinho, deixando um espacinho para amarrar.

Leve ao freezer por 4 horas.

Dica: use chocolate ou cacau em pó. Evite o achocolatado para que o geladinho fique mais saboroso e com a cor mais vibrante.

2. Doce de leite

Dê uma leve amornada no leite para conseguir dissolver com mais facilidade o doce de leite.

Dissolva o achocolatado em uma colher de água.

Misture bem os ingredientes (se quiser, pode bater no liquidificador).

Coloque nos saquinhos e deixe no congelador até congelar todo, por volta de 2 horas.

3. Morango com chocolate

No liquidificador, bata os morangos, o leite, o leite condensado até ficar cremoso e homogêneo.

Coloque o açúcar e bata até incorporar.

Derreta o chocolate em banho-maria.

Com um saco de confeitar (ou um saquinho limpo com a ponta cortada), coloque o chocolate derretido nos saquinhos de geladinho para que cubra todo o saquinho, como se fosse fazer uma cobertura.

Coloque a mistura de morangos e amarre. Cuide para não entrar ar.

Leve ao freezer ou congelador por cerca 4 horas e sirva.

4. Coco e leite condensado

Bata no liquidificador o leite condensado, o coco ralado e o leite por uns 3 minutos.

Coloque a mistura nos saquinhos e leve ao freezer ou congelador por cerca de 4 horas.

5. Leite em pó e Nutella

Bata no liquidificador o leite, leite condensado e o leite em pó.

Coloque o creme de avelã em cada saquinho com a ajuda de uma colher pequena (para que forre todas as partes, como se fosse uma cobertura. Você pode usar um saco para confeitar ou mesmo um saquinho plástico com a pontinha cortada).

Com um funil ou com outro saquinho de confeitar, coloque mais um pouco de creme de avelã dentro do saquinho.

Acrescente a mistura batida no liquidificador e leve ao congelador ou freezer por no mínimo 4 horas ou até que a casquinha do creme de avelã esteja endurecida.

6. Morango

Bata no liquidificador o leite integral, o leite condensado e o creme de leite.

Junte o suco em pó e a liga. Bata por mais 2 minutos até ficar bem homogêneo.

Retire a espuma que se formar com uma colher e coloque os morangos. Aperte a tecla pulsar do liquidificador duas vezes, por 4 segundos, sem triturar totalmente as frutas.

Divida a mistura nos saquinhos, lembrando de deixar um espaço livre para amarrar.

Amarre bem o saquinho sem deixar ar no interior.

Leve para o congelador ou freezer por, no mínimo, 4 horas.

7. Banana

No liquidificador, bata a banana, o leite e o açúcar até ficar bem homogêneo.

Com um funil, despeje nos saquinhos e dê um nó (sem deixar ar entrar).

Leve ao congelador ou freezer por cerca de 4 horas.

Dica adicional: Se quiser fazer um geladinho gourmet de banana caramelizada, leve as frutas picadinhas ao fogo com açúcar em uma panela e mexa até que fiquem bem embebidas em calda. Reserve, espere esfriar e leve-as para bater com o leite no liquidificador. Repita os processos para encher os saquinhos e leve ao congelador ou freezer.

8. Leite condensado

Bata no liquidificador o leite, o leite em pó, o leite condensado e o açúcar.

Acrescente a liga e bata por mais dois minutos.

Com um funil ou saquinho para confeitar, preencha os saquinhos e amarre.

Leve ao congelador ou freezer por 4 horas.

9. Paçoca

Em um liquidificador bata todos os ingredientes por cerca de 2 minutos.

Deixe em repouso por 30 minutos (é necessário para que todas as bolhas formadas pela liga desapareçam).

Retire a espuma com uma colher.

Coloque a mistura em saquinhos, amarre sem deixar que o ar entre.

Leve ao congelador ou freezer por 4 horas.

10. Maracujá

Retire a polpa dos maracujás e passe em uma peneira para tirar as sementes. Guarde algumas para decorar.

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 5 minutos - quanto mais bater, mais cremoso fica.

Despeje em saquinhos de sacolé. Coloque algumas sementes para decorar.

Leve ao freezer ou congelador por 6 horas

11. Low carb

No liquidificador, bata o leite em pó, o leite desnatado, o creme de leite, o suco e o gengibre.

Encha os saquinhos e amarre, sem deixar o ar entrar.

Leve ao congelador ou freezer por 4 horas.

12. Sensação

Bata o leite e o leite condensado e os morangos no liquidificador por 30 segundos até obter um creme liso.

Insira uma colher de chá de creme de avelã nos saquinhos de geladinho e complete com a mistura.

Leve ao freezer.

