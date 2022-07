Gnocchi dourati: nhoque dourado de mandioquinha na manteiga e sálvia com brie gratinado

Massa

1 - Em uma tigela, coloque a farinha e a manteiga. Amasse com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte 2 colheres (sopa) de água gelada e continue amassando até ficar uma massa homogênea. Cubra e deixe na geladeira por 30 minutos para descansar.

Recheio

2 - Derreta a manteiga em uma panela média e refogue a cebola e o espinafre até murcharem. Tempere com sal. Coloque em uma peneira para escorrer o excesso de líquido.

3 - À parte, misture o creme de leite com os ovos. Adicione o espinafre refogado e escorrido e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

4 - Com a massa gelada, forre uma forma de quiche (26 cm de diâmetro): tire pequenas porções e abra-as diretamente em uma forma, amassando com as pontas dos dedos até cobrir o fundo e as laterais. Cubra com o recheio e os cubos de gorgonzola por toda a superfície.

5 - Leve para assar em forno pré-aquecido (200ºC) por 40 minutos ou até que a superfície esteja dourada e firme. Sirva com salada verde.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Dia do nhoque: Prepare este nhoque sem batata em 30 minutos!

Dia 29 é de Nhoque: Faça esta prática receita de nhoque de batata em 30 min!

Dia de nhoque, conheça diferentes opções da massa!