Hambúrguer de camarão com molho tártaro

1 - Pique grosseiramente metade dos camarões.

2 - Bata a outra metade no processador com o alho e a salsa.

3 - Pulse até obter uma pasta e coloque em uma tigela.

4 - Misture bem os camarões picados, sal a gosto, páprica, cebola, pimenta caiena, farinha panko e o ovo.

5 - Divida em 3 porções.

6 - Modele os hambúrgueres com as mãos ou com um molde.

7 - Aqueça uma frigideira com óleo vegetal.

8 - Acomode os hambúrgueres e deixe por 3 a 4 minutos de cada lado.

9 - Refogue os camarões jumbo na mesma frigideira, com sal e limão. Reserve.

Molho tártaro

10 - Combine a maionese, os pepinos, as alcaparras, o vinagre, a mostarda, o tempero, o sal e a pimenta a gosto em um processador até ficar na consistência desejada.

11 - Mantenha na geladeira por pelo menos 1 hora ou até servir.

12 - Passe molho nas 2 metades dos pães, coloque o hambúrguer, alface, tomate e abacate.

13 - Finalize com um camarão jumbo no topo do hambúrguer, prendendo com um palito.

