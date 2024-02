Mc Fish, sanduíche de peixe empanado para fazer em casa!

1 - Em um prato raso, coloque o preparado para empanar e envolva os filés.​

2 - Em uma frigideira média, aqueça meia colher (sopa) do óleo em fogo alto. Disponha o peixe, aos poucos, na frigideira, e frite por 7 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourar.​

3 - Desligue o fogo, acomode o queijo por cima do peixe e tampe, aguardando por 2 minutos, ou até o queijo derreter.​

Molho

4 - Em uma tigela pequena, misture a maionese, os picles, a cebola, a mostarda e o vinagre.​

5 - Em uma das metades do pão, espalhe parte do molho, o peixe e o molho tártaro. Cubra com a outra metade do pão. Repita com os ingredientes restantes e sirva.​

