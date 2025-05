Hambúrguer de costela com molho barbecue caseiro e cebola frita

Barbecue

1 - Junte todos os ingredientes em uma panela média com o fogo desligado.

2 - Misture e deixe cozinhar em fogo médio por 10 minutos ou até engrossar.

3 - Corte as cebolas em meia luas finas com um mandolin.

4 - Frite-as em óleo por imersão e fogo médio por 10 minutos ou até começarem a mudar de cor.

5 - Retire e espere esfriar até temperatura ambiente. Reserve em uma grade para escorrer.

6 - Volte a cebola para o óleo em fogo forte e temperatura alta para que doure e fique crocante. Retire assim que começar a ficar escura, pois ainda ganha cor enquanto escorre na grade.

Hambúrguer

7 - Pincele o pão com manteiga e doure em uma frigideira ou na própria grelha do churrasco.

8 - Em uma grelha super quente, adicione o hambúrguer e tempere a parte de cima com tempero S.P.G (sal, pimenta e alho).

9 - Quando dourar, vire o hambúrguer e tempere o outro lado. Imediatamente adicione o queijo e abafe para derreter.

10 - Monte o lanche com a carne com queijo na base, muita cebola e molho Barbecue no topo.

