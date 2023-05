Hambúrgueres de picanha e de costela com creme provolone

Creme provolone

1 - Em uma frigideira média, derreta a manteiga, adicione o creme de leite, fatias finas do queijo, pitada de noz-moscada. Misture, desligue e reserve.

2 - Leve os hambúrgueres de picanha e de costela para a churrasqueira no braseiro forte (20 cm da brasa). Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe por cerca de 5 minutos. Vire, tempere novamente.

3 - Aproveite a churrasqueira acesa e sele levemente os pães já cortados ao meio.

Montagem

4 - Monte com rodelas de tomate, de cebola, com bacon bem picado (quase uma farofa), pitada de sal e pimenta. Disponha os hambúrgueres, um só com picanha, e outro só com costela, adicione o creme, mais um hambúrguer em cada pão, mais um pouco do bacon, e feche o pão. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer hambúrguer caseiro bem fácil!

Hambúrguer de cogumelos vai te conquistar!

Chefs contam segredos para fazer um hambúrguer perfeito; veja 13 receitas