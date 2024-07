Hambúrguer de fraldinha e miolo de acém com relish de pimentão e sódio reduzido

Relish

1 - Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo alto. Junte o pimentão e refogue por 2 minutos, ou até que fique “al dente”. Adicione o sal, o Ajinomoto, a pimenta, o vinagre e o açúcar, misture e cozinhe em fogo baixo, misturando de vez em quando, por 3 minutos, ou até o líquido secar. Retire do fogo e espere esfriar.

Hambúrguer

2 - Em uma tigela média, coloque as carnes moídas, o sal, e o Ajinomoto e misture. Divida em 6 porções e molde cada uma delas no formato de hambúrguer com 9 centímetros de diâmetro.

3 - Em uma frigideira grande, aqueça metade do óleo em fogo alto para aquecer.

4 - Coloque os hambúrgueres, aos poucos, e frite por 10 minutos, virando na metade do tempo e reponha com o óleo restante se necessário - ou até dar o ponto que preferir. Retire da frigideira e reserve aquecido.

Montagem

5 - Disponha os hambúrgueres grelhados nas bases dos pães, distribua o relish e a alface, cubra com a outra metade do pão e sirva.

Curiosidade

Relish é um tipo de picles de sabor mais delicado servido como acompanhamento de carnes e aves.

