Hambúrguer de grão-de-bico supersaboroso!

1 - Para cozinhar o grão-de-bico: Deixe de molho por 12h, lave bem e leve à panela de pressão. Conte 20 minutos assim que pegar pressão. Desligue, espere sair a pressão e escorra a água. Dica: uma xícara de grão cru rende 2 e ½ cozido.

2 - No processador, bata o grão de bico, azeite, temperos, sal e cebola. Transfira para uma tigela e junte a cenoura, cebolinha, pimenta e misture bem.

3 - Adicione a aveia e o psyllium. Incorpore e leve para a geladeira por 20 minutos.

4 - Unte as mãos e modele o hambúrguer do tamanho desejado. Use papel-manteiga ou plástico-filme para colocar entre um e outro para não grudar. Leve ao congelador por 30 minutos.

5 - Para preparar, em uma frigideira antiaderente ou untada com azeite, doure os dois lados do hambúrguer. Se preferir, pode ser assado por 40 minutos no forno ou 20 minutos na airfryer.

