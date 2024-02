Hot roll de salmão é sensacional!

1 - Lave bem o arroz, trocando a água três vezes, pelo menos.

2 - Coloque o arroz e a água em uma panela média e leve ao fogo alto até ferver. Abaixe o fogo para o mínimo e deixe por mais 10 minutos.

3 - Para o tempero do arroz, coloque em uma panela pequena o vinagre, o açúcar e o sal. Leve ao fogo alto e misture até dissolver tudo. O volume do tempero deve representar 20% do arroz.

4 - Tempere o arroz ainda quente. Espalhe em um recipiente para misturar bem o tempero e esfriar. Reserve.

5 - Em uma esteira de bambu, acomode a folha de nori inteira com o lado mais áspero para cima e distribua as fatias de salmão, deixando espaço sobrando de dois dedos de alga.

6 - Molhe as mãos em um pouco de água para não deixar o arroz grudar. Distribua o arroz por cima do peixe de maneira uniforme.

7 - Espalhe o cream cheese e faça uma camada de cebolinha cortada bem fina.

8 - Vá enrolando a esteira com um movimento de apertar o recheio. Passe água na ponta dos dedos e molhe levemente a alga para fazer o acabamento. Complete as pontas do rolinho com um pouco de arroz.

9 - Faça uma massa de tempurá misturando bem 250g de farinha, 125ml de água e 1 ovo. Bata bem com um fouet até ficar homogêneo e liso. A textura deve ficar parecida com o ponto de panqueca, por isso, coloque a água aos poucos.

10 - Mergulhe o rolo de sushi na massa.

11 - Passe na farinha panko.

12 - Frite em óleo quente até dourar.

13 - Retire e deixe escorrer em papel-absorvente.

14 - Corte as pontas para tirar o excesso de arroz e faça em fatias.

15 - Sirva com molho tarê e cebolinha a gosto.

