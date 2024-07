Iogurte natural caseiro saudável e delicioso

1 - Ferva o leite e espere amornar. Para saber a temperatura ideal, você deve mergulhar o dedo mínimo até metade no leite e conseguir assim ficar por 10 segundos. Não deixe esfriar mais.

2 - Separe um pouco do leite em um copo grande e dissolva o pote de iogurte misturando bem. Junte o restante do leite, sempre mexendo.

3 - Coloque em uma vasilha com tampa, envolva com papel-alumínio e leve a um lugar que mantenha quente por 8 horas. Pode ser uma caixa ou sacola térmica, ou até mesmo o forno desligado, se o clima estiver quente. Se estiver frio, envolva a vasilha com algo que a aqueça.

4 - É a hora de definir a consistência. Pegue uma vasilha alta, coloque uma peneira grande e um guardanapo de pano limpo, aberto, na peneira. Despeje o iogurte e leve à geladeira.

5 - Para um iogurte cremoso, com consistência média como o da foto, deixe escorrer o soro por 3 horas. Se quiser bem firme, sem soro, parecido com o grego, deixe por 6 horas.

6 - Retire o iogurte e coloque em uma vasilha média. Bata na batedeira por 2 minutos.

7 - Sirva o iogurte natural puro, com frutas, em receitas doces ou salgadas. Se desejar dar sabor, quando estiver batendo, junte a baunilha e o açúcar a gosto. Vá provando e deixe como preferir.

