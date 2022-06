Lasanha de berinjela é super simples de fazer e versátil

1 - Corte as berinjelas em fatias finas, no sentido do comprimento.

2 - Forre o fundo de uma assadeira média com as duas colheres de azeite e um pouco de molho de tomate.

3 - Faça uma camada de berinjela e cubra com molho, azeitona e coentro.

4 - Acrescente uma camada de presunto.

5 - Prepare mais uma camada de berinjela com molho de tomate e queijo

6 - Repita o processo 3, 4 e 5 para formar mais duas camadas. Finalize com o queijo catupiry e cubra com papel-alumínio.

7 - Asse em forno a 180ºC graus por cerca de 30 minutos.

8 - Tire o papel alumínio e deixe por mais 5 a 10 minutos para gratinar.

