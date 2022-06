Lasanha de carne moída é suculenta e irresistível!

Massa

1 - Cozinhe em uma panela grande com bastante água até ficar al dente. Passe um pouco de manteiga para que não grude e reserve. Se quiser, pode usar massa pronta.

Molho à bolonhesa

2 - Em uma panela média, aqueça o óleo e frite a cebola, depois o alho, a carne moída, e acrescente o molho de tomate. Deixe cozinhar por 3 minutos e reserve.

Molho branco

3 - Em outra panela média, derreta a margarina, junte as 3 colheres de farinha e misture bem.

4 - Vá colocando o leite aos poucos e siga mexendo. Adicione o creme de leite, dê mais uma mexida e desligue.

Montagem

5 - Em uma forma média, comece forram o fundo com um pouco de molho à bolonhesa, a metade da massa, a metade do presunto, a metade da muçarela, todo o molho branco. Repita as camadas e salpique com queijo ralado. Leve ao forno para gratinar por cerca de 40 minutos e sirva.

