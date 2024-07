Lasanha de palmito com creme e coco e molho de goiabas

Creme de palmito e coco

1 - Refogue, na manteiga, o palmito em uma panela média. Tempere com sal e pimenta. Coloque a água e cozinhe até ficarem macios. Acrescente o leite de coco e deixe reduzir até obter uma consistência cremosa. Processe e reserve.

Molho de goiaba

2 - Pique a cebola e o alho finamente. Descasque as goiabas, retire as sementes e pique a polpa em cubos.

3 - Doure a cebola e o alho no azeite em uma panela média. Junte as goiabas e deixe cozinhar. Acrescente o tomilho. Reserve.

Montagem

4 - Jogue a água quente sobre as lâminas de palmito para branquear e amolecer.

5 - No prato em que vai servir, alterne o creme, as lâminas de pupunha e o molho, começando e terminando com o creme.

6 - Rale parmesão sobre o prato. Leve ao forno ou use maçarico para gratinar.

