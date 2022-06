Lasanha de pão de forma supersimples

1 - Em uma panela média, refogue a cebola e o alho. Junte o molho de tomate.

2 - Acrescente o creme de leite e deixe no fogo até levantar fervura.

3 - Retire a casca do pão de forma e faça camadas do recheio de queijo, presunto e do molho. A última camada deve ser de muçarela.

4 - Leve ao forno médio pré-aquecido por 10 minutos para que o queijo gratine.

