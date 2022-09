Leite vegetal frito é um petisco delicioso!

1 - Cubra um recipiente quadrado ou retangular com plástico filme.

2 - Em uma panela pequena, misture o leite com a canela em pau e as cascas do limão e leve ao fogo médio.

3 - Quando começar a ferver, abaixe o fogo, remova as cascas e a canela e junte o açúcar. Tire do fogo misturando constantemente para dissolver o açúcar.

4 - Separe uma xícara da mistura da panela para dissolver o amido e mexa bem até desaparecer completamente e não restarem bolinhas ou carocinhos.

5 - Transfira a mistura no recipiente envolto com plástico filme. Refrigere por 30 minutos.

6 - Retire da geladeira e corte em cubos pequenos.

7 - Em uma frigideira média, coloque óleo suficiente para imersão e aqueça.

8 - Prepare um prato fundo com a farinha de arroz. Passe os cubos na farinha e frite até dourar todos os lados. Coloque em papel toalha para tirar o excesso de óleo.

9 - Em um pote separado, combine o açúcar com o pó de canela e cubra os petiscos com essa mistura. Sirva mornos.

