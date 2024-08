Linguine ao molho de cebolas caramelizadas, gorgonzola e nozes

1 - Descasque e corte as cebolas ao meio e em fatias finas.

2 - Aqueça bem uma frigideira média e derreta a manteiga. Coloque as cebolas e deixe caramelizar bem.

3 - Envolva as laterais dos medalhões com as fatias de bacon, prendendo as pontas com palitos, para não soltar. Tempere com sal e pimenta a gosto.

4 - Em uma frigideira média, aqueça um fio de azeite e doure as carnes de todos os lados. Transfira para uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC, por 5 minutos, ou até o ponto desejado da carne. É necessário deixar o mignon descansar por 3 minutos antes de servir.

5 - Quando as cebolas estiverem bem douradas, adicione o creme de leite fresco, mexendo bem e ferva por 5 minutos.

6 - Junte o gorgonzola em pedaços pequenos e o queijo. Misture bem e abaixe o fogo.

7 - Cozinhar a massa em bastante água fervente e salgada. Escorra-a um minuto antes do tempo indicado na embalagem e misture ao molho de cebolas.

8 - Cozinhar por um minuto, mexendo sempre. Se precisar, adicione uma concha da água do cozimento.

9 - Desligue o fogo e faça o empratamento: com um garfo grande e uma concha, enrole o macarrão formando um ninho e coloque com cuidado no centro de um prato médio raso. Acomode 2 medalhões ao lado da massa e finalize com as nozes rusticamente picadas. Sirva.

Dica do chef

A receita também pode ser acompanhada com vegetais ao forno ou cogumelos salteados (versão vegetariana).

