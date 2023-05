Lombo com bacon e recheio de maçãs

1 - Tempere o lombo com o vinagre, o shoyu, a cebola, o sal e a pimenta. Deixe por pelo menos 40 minutos em uma tigela grande.

Recheio

2 - Em uma panela média, misture a maçã, o limão, o amido e o alecrim. Leve ao fogo, misturando por 2 minutos, para amolecer ligeiramente. Desligue e espere amornar.

3 - Abra uma bolsa na lateral do lombo sem separar as partes. Recheie-o e amarre com palito e linha. Cubra com o bacon.

4 - Acomode em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180℃), pré-aquecido, por aproximadamente 1 hora. Tire o laminado e deixe dourar por mais 15 a 20 minutos.

5 - Retire, deixe amornar e fatie a carne.

6 - Na assadeira que assou o lombo, coloque a água, o amido e leve ao fogo para engrossar. Sirva sobre o lombo fatiado. Enfeite com a pimenta biquinho e sirva.

Dica

7 - Se quiser enfeite com 500g de cenouras pequenas cozidas e passadas em 2 colheres (sopa) de azeite e uma pitada de sal

