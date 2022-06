Lombo recheado com farofa e abacaxi delicioso

1 - Tempere a carne com limão, sal, pimenta-do-reino e alecrim.

2 - Abra e recheie com farofa e abacaxi, amarre com barbante e enrole no papel-alumínio.

3 - Asse em forno pré-aquecido a 200ºC por 1 hora. Tire o alumínio e adicione as fatias de bacon. Asse por mais 30 minutos e sirva.

