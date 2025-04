Lombos de pescada assada e batatas salteadas

1 - Tempere o peixe com metade do alho picado, sal, pimenta e tomilho.

2 - Regue com azeite e misture delicadamente com as mãos.

3 - Em uma assadeira pequena, acomode as postas e leve ao forno a 170ºC por cerca de 20 minutos.

4 - Corte as batatas ao meio e em gomos. Coloque-as em uma panela com água e sal e deixe cozinhar por 20 minutos. Escorra.

5 - Em uma frigideira, aqueça azeite, o restante alho e alecrim. Frite por 1 minuto.

6 - Acrescente as batatas e salteie por 3 minutos e junte as alcaparras.

7 - Sirva o peixe com as batatas, pimenta e mais um pouco de tomilho. Finalize com um fio de azeite.

