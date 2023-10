Peixe alabote com crosta de amêndoa ao molho beurre blanc

1 - Disponha os filés em um prato forrado com papel toalha resistente. Coloque mais papel toalha diretamente sobre o peixe para secar bem o peixe. Deixe em temperatura ambiente por aproximadamente 20 minutos antes de cozinhar.

2 - Leve as amêndoas ao processador de alimentos com o acessório de lâmina. Pique até ficar bem moído.

3 - Transfira para uma tigela grande, larga e rasa. Junte a farinha panko e misture.

4 - Em uma tigela grande e rasa separada, bata os ovos.

5 - Tempere os filés dos dois lados com sal e pimenta.

6 - Passe-os - o lado bonito (somente o lado da apresentação) - nos ovos batidos, retirando o excesso.

7 - Mergulhe o lado com ovo na mistura de amêndoa/panko, pressionando para grudar.

8 - Aqueça uma frigideira de 12 polegadas em fogo médio-baixo por 1 minuto. Coloque o óleo e aqueça por 30 segundos. Coloque o peixe com a crosta de amêndoa para baixo. Frite até dourar por uns 2 minutos. Vire e deixe até ficar cozido, por 1 a 2 minutos. Divida o peixe em quatro pratos. Mantenha aquecido.

9 - Retire a panela do fogo e limpe. Adicione as chalotas, as uvas e o suco de limão na panela e aqueça em fogo médio. Reduza-a em três quartos por 2 a 2 minutos e meio.

10 - Diminua para fogo baixo. Junte metade da manteiga enquanto gira constantemente a panela até quase derreter.

11 - Adicione a manteiga restante e o creme de leite. Continue girando-a até derreter. Retire imediatamente do fogo. Não deixe queimar!

12 - Retire e descarte as chalotas. Adicione sal a gosto.

13 - Regue o beurre blanc sobre ou ao redor do peixe. Decore com salsa e sal marinho.

